وزير الاتصالات: الوزارة ماضية في تنفيذ المشاريع وتطوير الخطط

رام الله - دنيا الوطنالتقى اسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين؛ للتباحث في استكمال التعاون في العديد من المجالات، لاسيما البريد، وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال، وذلك في مقر الوزارة برام الله.وأكد سدر، أن الوزارة ماضية في تنفيذ المشاريع، وتطوير الخطط التي بدأت بها الحكومة السابقة، واستكمال التعاون مع بنك فلسطين لاسيما فيما يتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني عبر مكاتب البريد، والتي من شأنها أن توفر للمواطن سلة من الخدمات بدفع فواتير وشراء خدمات وأقساط تعليمية، عدا عن دعم قطاع التجارة الإلكترونية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تفتح أبوابها أمام الشركات التي تتعامل بالدفع الإلكتروني من أجل التعاون معه لما فيه صالح المواطن والاقتصاد بشكل عام.من جانبه، أكد الشوا عمق علاقة الشراكة بين البنك والوزارة، وأن القطاع الخاص هو شريك أساسي للحكومة في رسم السياسات التي من شأنها تطوير الاقتصاد، ودعم مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من انتشار مكاتب البريد الفلسطيني في المدن والقرى والتجمعات، وفي الوقت ذاته عبر عن استعداده للتعاون ودعم البريد الفلسطيني، بما يعزز مكانته، وإمكانياته التي يستطيع القيام بها، والتي تنعكس على المواطن بشكل عام.