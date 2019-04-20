شؤون فلسطينية

جامعة بيرزيت تفوز بمسابقة المحكمة الصورية العربية في لبنان

جامعة بيرزيت تفوز بمسابقة المحكمة الصورية العربية في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
فاز فريق دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، المكون من الطلبة: آلاء تيم، مي صالحي، أميمة مناصرة، ريناد بركات، بمسابقة المحكمة الصورية العربية بنسختها السادسة، التي انعقدت في الفترة بين 16-18 نيسان/ أبريل 2019 في الجامعة اللبنانية في بيروت، بمشاركة 17 جامعة من 13 دولة عربية، كما فازت الطالبة آلاء تيم بجائزة أفضل مترافع على مستوى كافة الفرق المشاركة.

وأشرف على الفريق ودربه كل من: الأستاذ فايز بكيرات، والأستاذة نوار بدير، وهذه هي المرة الرابعة والثالثة على التوالي التي تفوز فيها جامعة بيرزيت بالمركز الأول في مسابقة المحكمة الصورية العربية، إذ سبق لها الفوز في النسختين الرابعة والخامسة عامي 2017 و2018 في دولة الكويت، وفي النسخة الثانية عام 2018 في دولة قطر.

وخاض فريق دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة ثلاث جولات تمهيدية في نسخة هذا العام، استطاع فيها الفوز على فرق جامعة الإسكندرية وجامعة اليرموك وكلية القانون الكويتية العالمية، وهو ما أهلّه للدور ربع النهائي؛ وفيه استطاع الفوز على فريق جامعة الإسكندرية مرة أخرى، ليواجه في الدور نصف نهائي فريق جامعة بغداد، ويفوز عليه، ويتأهل إلى الجولة النهائية ويتفوق على فريق الجامعة اللبنانية، المستضيفة للمسابقة، وبالتالي تتويجه بالمركز الأول.

يذكر، أن هذه المسابقة تعقد بشكلٍ سنوي منذ العام 2014، وشارك فيها هذا العام سبع عشرة جامعة، يمثلون ثلاثة عشر دولة عربية وهي (فلسطين، مصر، العراق، لبنان، السعودية، الأردن، سلطنة عُمان، الكويت، الجزائر، تونس، قطر، البحرين، المغرب)، وتقوم المسابقة على قضية افتراضية، وتعقد على مرحلتين، تتمثل الأولى في إعداد مذكرات خطية للادعاء والدفاع، أما الثانية فتتبارى فيها الفرق شفوياً فيما بينها أمام لجان تحكيم محايدة، وذلك بتمثيل جهتي الادعاء والدفاع.

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