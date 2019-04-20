الإعلان عن تمديد معرض غزة هاشم للكتاب حتى الثلاثاء المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، وبلدية غزة، عن تمديد معرض غزة هاشم للكتاب، الذي يقام في مركز رشاد الشوا، حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23/4/2019، ويستقبل الزوار يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً.وقال وكيل الوزارة الدكتور أنور البرعاوي: "نزولًا عند رغبة جمهورنا الكريم، ونظرًا للإقبال الشديد وتفاعل الجمهور مع المعرض فقد قررت إدارة المعرض تمديده حتى مساء الثلاثاء، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جمهور القراء والمثقفين للمشاركةفي هذه التظاهرة الثقافية الوطنية".وأضاف: "إن هذا المعرض شكّل نقلة نوعية في المشهد الثقافي الفلسطيني، وكان المعرض على مدار الأيام القادمة قبلة لأبناء شعبنا مما يؤكد على تعطشهم لمثل هذه المعارض وحبهم للعلم والثقافة والمطالعة".وأوضح إلى أن ظروف الحصار المفروض على قطاع غزة يحول دون إقامة المعرض بشكل منتظم، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على تحدى كافة الظروف للانتظام في إقامة المعرض خلال السنوات القادمة.يشار إلى أنه تم افتتاح معرض غزة هاشم للكتاب الأحد الماضي، بمشاركة دور نشر ومؤسسات ثقافية محلية، ويضم بين زواياه أكثر من 20 ألف كتاب في مجالات علمية وثقافية متنوعة.