شؤون فلسطينية

صور: ضبط 83 شتلة خشخاش بحديقة منزل في نابلس

صور: ضبط 83 شتلة خشخاش بحديقة منزل في نابلس
شتلة يشتبه بأن تكون أشتال الخشخاش
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، اليوم السبت: إن مواطناً من سكان إحدى قرى جنوب نابلس، قام بإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات عن اشتباهه بأن ورود حدائق منزله قد تكون أشتال مخدرة، طالباً من الشرطة الحضور والتأكد منها. 

وأضاف ارزيقات: "على الفور تحركت قوة من إدارة مكافحة المخدرات إلى المنزل، وتم ضبط 83 شتلة، يشتبه بأن تكون أشتال الخشخاش، مزروعة داخل حديقة منزله ومنزل والده، وتم اقتلاعها وضبطها حسب الاصول". 

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، إن الخشخاش هي نبتة جميلة المنظر، ويعتقد البعض بأنها ورود للزينة، لكن يستخرج منها الأفيون، وهو من أخطر أنواع المخدرات، موجهاً الشكر لهذا المواطن؛ لحرصه الكبير على نفسه وبلده. 

كما ناشد ارزيقات، كافة المواطنين بضرورة التأكد من أشتال الزينة المزروعة في حدائق منازلهم.


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