فيديو: إطلاق النار على فلسطيني جنوب نابلس بذريعة محاولة طعن



ونشرت (القناة 13) الإسرائيلية، مقطع مصور زعمت أنه من موقع محاولة الطعن عند حاجز زعترة "تبوح".







ونشرت (القناة 13) الإسرائيلية، مقطع مصور زعمت أنه من موقع محاولة الطعن عند حاجز زعترة "تبوح".

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، النار على مواطن فلسطيني عند حاجز زعترة، جنوب مدينة نابلس، بزعم محاولة طعن.ونشر موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي: محاولة طعن عند حاجز زعترة وإطلاق النار على المنفذ، بينما أعلن موقع (ريشت كان) عن إصابة منفذ عملية الطعن بجروح خطيرة جداً، بعد إطلاق النار عليه.