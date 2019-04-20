خلال 48 ساعة.. تنظيم الدولة يقتل 35 من قوات الجيش السوري

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 35 عنصراً من قوات الجيش السوري، ومسلحين موالين لها قتلوا، خلال الـ 48 ساعة الماضية، في هجمات شنها تنظيم الدولة.





رام الله - دنيا الوطنوأوضح المرصد، أن عناصر التنظيم، هاجموا كتيبتين من قوات النظام في منطقة الكوم شمالي مدينة تدمر في بادية حمص الشرقي، ما أسفر عن مقتل 27 من قوات النظام، بينهم أربعة ضباط على الأقل، ومسلحون موالين لهذه القوات، وفق ما أورد (عرب 48).وتلا ذلك هجوم آخر لعناصر التنظيم ضد قوة من جيش النظام في بادية القورية في ريف دير الزور الشرقي، أسفر عن مقتل ثمانية من عناصر قوات النظام، بينهم ضابطان.وأضاف المرصد، أن ستة عناصر من تنظيم الدولة، قُتلوا خلال هجمات سابقة، حيث شن عناصر التنظيم عدة هجمات ضد قوات النظام في الأيام الماضية، أسفرت عن مقتل 15 عنصراً من القوات، أول من أمس، الخميس، بينهم من قضى متأثراً بجراح أصيب بها سابقاً.وتبنى التنظيم، عبر بيان نشرته وكالة أعماق الدعائية التابعة له على تطبيق (تلغرام)، تنفيذ الهجمات ليل الجمعة- السبت الماضي، وتحدث عن "كمين" بدأ ليل الخميس- الجمعة، "عندما حاولت قوات النظام تقفي أثر مجموعات من مقاتلي تنظيم الدولة"، مشيراً إلى "مواجهات" استخدمت فيها "شتى أنواع الأسلحة" و"استمرت لنحو 24 ساعة".