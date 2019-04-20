شاهد: إعلامي مصري يكشف تفاصيل جديدة حول (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطن

كشف الإعلامي المصري، عمرو أديب، ما قال إنها تفاصيل جديدة حول "صفقة القرن" الأمريكية، وذلك تعليقاً على منح مصر جزءاً من أرض سيناء بجانب قطاع غزة؛ لتكون لدولة إسرائيل.





وقال أديب، خلال برنامج تلفزيوني: "مسؤول أمريكي كبير، أكد أن سيناء ليست جزءًا من صفقة القرن، وأن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح، ولم يحدث الكلام بشأن أن مصر ستتخلى عن جزء من سيناء".







وأوضح أديب، أن سبب تأجيل الإعلان رسمياً عن صفقة القرن رفض كثير من الدول العربية لها، متابعاً: "السعودية أوضحت أنها ترفض أي شئ يرفضه الفلسطينيون، فيما يتعلق بصفقة القرن".



وأشار أديب، إلى أن الدول العربية لن تقبل بأي شئ دون رغبة الفلسطينيين، بغض النظر عما يثار بشأن صفقة القرن، مضيفاً: "لن تقدم أي دولة تنازلات لدولة إسرائيل".







