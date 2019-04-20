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شؤون فلسطينية

النتشة يُحذر من مغبة مجزرة هدم المنازل في القدس

النتشة يُحذر من مغبة مجزرة هدم المنازل في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أدان الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، بلال النتشة، مواصلة كيان الاحتلال بسياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين في العاصمة المحتلة القدس، وإقرار الاحتلال الإسرائيلي، هدم عشرات المنازل في بلدة سلوان، بعد أن رد الاستئناف الذي قدمه أصحاب المنازل التي يقطنها مئات المواطنين.

وفي المقابل سيستثني الاحتلال البؤر الإستيطانية والمنازل التي يسيطر عليها المستوطنون المتواجدة في نفس المنطقة والتابعة لجمعية (العاد) الاستيطانية من عملية الهدم، معتبراً إياها حلقة مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأذرعه التنفيذية لضرب الوجود الفلسطيني، وتشتيت المقدسيين، وتهجيرهم إلى خارج المدينة للتفرد فيها، من أجل أن يصبح العرب أقلية مقابل أكثرية يهودية.

كما حذر من مغبة ما تبيته مخططات الاحتلال الدامية وماتقترفه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق منازل الفلسطينيين في أحياء القدس العربية المحتلة من هدم وتخريب ودمار وحرمانهم من أبسط حقوقهم المعيشية التي كفلها المجتمع الدولي، وفي هذا السياق طالب النتشة بتدخل عربي ودولي فوري وعاجل لوقف سياسة الاحتلال بهدم منازل ومنشآت فلسطينية وحماية الفلسطينيين.

كما دعا النتشة، كافة الجهات الفلسطينية الرسمية لأن تضطلع بمسؤولياتها، وكذلك كافة الجهات العربية والدولية ذات العلاقة، بأن تمارس عملها المطلوب لوقف ممارسات ومخططات حكومة الاحتلال وسياساتها اليومية بالمدينة الرامية لتهجير المقدسيين، وإلى وقفة شعبية جماهيرية للتصدي لسياسات الاحتلال التي تهدف إلى تصفية البشر والحجر، من خلال الهجمات غير المسبوقة على المقدسيين في كل لحظة.

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