استقالة جماعية لـ 305 أطباء مغاربة بسبب "كارثية القطاع الصحي"

رام الله - دنيا الوطنأعلن 305 أطباء يعملون في مستشفيات بشمال المغرب استقالتهم، وذلك في رسالة جماعية، وجهوها إلى وزارة الصحة احتجاجاً على ظروف عملهم، واصفين حالة القطاع الصحي بالـ "كارثية".وجاء في الرسالة التي أرسلت من النقابة إلى الإدارة المحلية للصحة في طنجة، ونشرتها الجمعة وسائل إعلام محلية، أن هذه الأوضاع "لا ترقى لتطلعات المواطنين، وحقهم في العلاج الذي يكفله لهم الدستور"، وفق ما أوردت (الجزيرة نت).وقال المدير الإقليمي للصحة في طنجة وتطوان والحسيمة، عفيفي إكرام: "تلقينا طلب الاستقالة الجماعية التي تندرج ضمن سياق مطلبي".وأضاف: "لكن هذه الاستقالة لا أساس لها قانونياً لأنه يتعين على كل طبيب، أن يقدم استقالته بشكل أحادي لتكون قانونية".وأوضح المسؤول، أن الأطباء المستقيلين جماعياً الذين يطالبون بتحسين الأجور، وينددون بتدهور ظروف العمل بسبب نقص الموارد البشرية، يواصلون العمل، لافتاً إلى أنهم ينتظرون رد الوزارة.وكان أكثر من مئتي طبيب في القطاع العام، أعلنوا العام الماضي استقالتهم للأسباب ذاتها، في وقت يعاني فيه نظام الصحة المغربي من نقص في العاملين وفوارق جغرافية واجتماعية واقتصادية عميقة، بحسب منظمة الصحة العالمية.