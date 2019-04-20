لثلاثة أيام.. المصريون يشاركون بالاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة

بدأ المصريون، اليوم السبت، بالتصويت على التعديلات الدستورية الجديدة، وذلك بعد إقراراها من قبل مجلس النواب المصري.







وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 نيسان/ أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 نيسان/ أبريل للمصريين فى الداخل.

رام الله - دنيا الوطنويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليوناً و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، ولمدة ثلاثة أيام.يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.