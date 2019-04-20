تفاصيل المنخفض الجوي.. "برودة غير اعتيادية ورياح سريعة وقوية"

رام الله - دنيا الوطنقال الراصد الجوي، ليث العلامي، إن المنخفض الذي يضرب الأراضي الفلسطينية، يوم غد الأحد سيكون غير اعتيادي من ناحية البرودة، وسيتخلله أمطار قد تكون غزيرة ورعدية في بعض الأوقات.وأوضح العلامي، أن الحرارة ستتدنى عن معدلاتها بشكل كبير، بالإضافة لسرعة الرياح القوية، مشيرًا إلى أن الأمطار ستكون متفرقة، وغزيرة أحيانًا في بعض المناطق.ويتمركز المنخفض، غرب الأراضي السورية، وسيكون مصحوبًا بكتلة هوائيةٍ باردةٍ جدًا، فتنخفض درجات الحرارة بصورةٍ إضافيةٍ لتصبح دون معدلاتها بحدود 9-10 درجاتٍ مئوية، وتكون الأجواء باردة، وتهطل زخاتٌ متفرقةٌ من الأمطار خاصة بين ساعات الصباح والعصر فوق العديد من المناطق، وقد تكون رعدية وغزيرة أحيانًا في مناطق مُعينة، كما تهبُّ رياحٌ غربيةٌ إلى شماليةٍ غربيةٍ نشطةٍ إلى قوية السرعة على فترات.ونتيجة سرعة تحرك المنخفض الجوي وابتعاده عن المنطقة، يضعف تأثير المنخفض الجوي تدريجيًا مساء وليل الأحد، بحيث تبقى الفرصة واردة لهطول أمطارٍ محليةٍ خفيفةٍ في مناطق محدودة، وتتراجع سرعة الرياح، إلا أن درجات الحرارة، ستكون باردة ومنخفضة بشكل كبير.ويوم الاثنين، ترتفع الحرارة قليلًا، لكن مع بقائها دون معدلاتها العامة بحدود 5-6 درجات مئوية، وتبقى الأجواء باردة بشكلٍ لافتٍ قياسًا مع هذا الوقت من العام، والسماء غائمة جزئيًا، وتكون الفرصة مهيأة خلال ساعات الصباح لهطول بعض الأمطار المحلية فوق مناطق محدودة.وتواصل الحرارة ارتفاعها يوم الثلاثاء مع بقائها دون معدلاتها بحوالي 3 درجاتٍ مئوية، لكن تصبح الأجواء أكثر استقرارًا واعتدالًا، كما أنه من المتوقع أن تواصل الحرارة ارتفاعها خلال يومي الأربعاء والخميس؛ لتتجاوز معدلاتها العامة، ويكون الطقس دافئًا في مختلف المناطق.