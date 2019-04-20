نجل مبارك يُوضّح حقيقة هُروب والده خارج مصر

رام الله - دنيا الوطن

تحدث نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، علاء، عن حقيقة حقيقة هروب والده عقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.



وقال علاء مبارك، موجهاً حديثه للصحفي المصري مصطفى بكري: "احترنا معاك مرة تقول إنه بعد البلاغ الذي قدمته للنائب العام تم إنزال الرئيس مبارك والأسرة من الطائرة في مطار شرم الشيخ، ومنعهم من الهروب، ولما سألك يعني كان فعلاً في محاولات لمبارك أنه يهرب؟ أجبت طبعاً وبعدين نفيت قصة الهروب الوهمي، بأن النيابة أمرت بإنزالنا من الطائرة، وآخرتها معاك ؟".وحسب علاء مبارك، فإن بكري تحدث بمعلومات متناقضة بشأن محاولات الرئيس الأسبق الهروب من مصر.وكان بكري قال إنه "تقدم ببلاغ للنائب العام موثق بأرقام حسابات سرية لمبارك، وهو الأمر الذي تحرك بسببه النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، ومنعه من الهروب، وتم إنزاله وأسرته من الطائرة بشرم الشيخ قبل هروبه.وظهر بكري في برنامج آخر ليقول: إن مبارك "كان بإمكانه الهروب أو الخروج من مصر بعد أن أخبره المشير طنطاوي، أن هناك طائرة جاهزة له، ولنشاً بحرياً للسفر لتبوك، ولكنه رفض الخروج من مصر".