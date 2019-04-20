شؤون فلسطينية

الحية: الإسلاميون والوطنيون أفشلوا سابقًا مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء

الحية: الإسلاميون والوطنيون أفشلوا سابقًا مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء
خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس: إن حركته مستعدة لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة، لافتًا إلى أن المعطل والمرتبك، هو الاحتلال الإسرائيلي، مبينًا أن الإسلامييين والوطنيين، أفشلوا في السابق مشاريع التوطين في الماضي.

 وأضاف الحية، في تصريحات صحفية: مَن يجب أن يضغط على قيادة الاحتلال هم ذوو جنوده الأسرى والمفقودين في غزة، مؤكدًا أن قيادة الاحتلال تبيع الوهم، وتكذب على مجتمعها، فالمقاومة جاهزة لإبرام صفقة جديدة لكنهم غير جاهزين لدفع الثمن.

وشدد على أن قضية الأسرى وتحريرهم على سلم أولويات قيادة حماس، وأن صفقة تبادل أسرى جديدة ستنجز عندما يكون الاحتلال جاهزًا لدفع ثمنها.

وفيما يتعلق باعتزام الإدارة الأمريكية، إعلان (صفقة القرن) بعد شهر رمضان المقبل، تعهد الحية بحشد كل الطاقات، وبذل كل الإمكانات، ودفع كل الأثمان المطلوبة لإفشال هذه الصفقة.

وأضاف: كما أفشل الإسلاميون ومعهم الوطنيون في الخمسينيات مشروع التوطين الذي كان يُخطط له لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء، سنُفشل هذه الصفقة، وغيرها من الصفقات المشبوهة التي تريد استئصال القضية الفلسطينية.

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