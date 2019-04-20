مدينة عربية تُضيء 22 ألف شمعة بعنوان "القدس عربية"

رام الله - دنيا الوطنأطلقت في مدينة السلط، مبادرة (مروحين على السلط.. أبيش أحلى من السلط)، والتي تضمنت كتابة اسم القدس عربية من خلال إضاءة 22 ألف شمعة بطول ستة كم في شارع الحمام التراثي وسط المدينة، وفي الطريق الدائري لمدينة السلط شارع "القدس عربية"، والذي سجل كرقم عالمي جديد من حيث أعداد الشمع المضاءة.وقال موقع (خبرني) الأردني، إنه تم تنظيم المبادرة، من خلال قناة السلط التراثية وبلدية السلط الكبرى ومؤسسة إعمار السلط وبدعم من العديد من الجهات، بحضور فعاليات رسمية وشعبية وسفراء دول عربية واجنبية ونخبة من الإعلاميين الأردنيين والعرب ووفود من الزوار العرب والأجانب، الذين جالوا وسط مدينة السلط وخاصة بشارع الحمام وساحة العين من خلال الباص المكشوف.وقدمت مجموعة من القصائد عن القدس وفلسطين والمقاومة، أكدت فيها على القدس عربية وعاصمة فلسطين وعاصمتنا جميعاً، وعن الوصاية الهاشمية للقدس باعتبارها وصاية مقدسة.وانتقل الحضور والضيوف إلى شارع القدس عربية "الطريق الدائري" لمدينة السلط، والذي يطل على الضفة الغربية، ويمكن رؤية مدن فلسطين وأبرزها مدينة القدس، حيث تم إضاءة أكثر من 22 ألف شمعة على طول ستة كم من الطريق، بالإضافة إلى كتابة اسم " القدس عربية " بالشموع وتحطيم الرقم العالمي من حيث أعداد الشموع المضاءة في منظر خلاب.