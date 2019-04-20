الفتياني لـ"حماس": ابتعدوا عن أمريكا التي تستخدمكم لتمرير الصفقة وماذا جنيتم من التهدئة





وتابع: نحن عبرنا عن حزننا الشديد لما جرى في كنيسة نوتردام، خلال أقل من 24 ساعة متبرعون تبرعوا بمبلغ 700 مليون يورو، والقدس تصرخ منذ 70 عاماً ولا أحد يتحرك، ومن المعيب أن ندمر أوطاننا، ونُذبح كالنعاج من هذه الإدارة اللأمريكية، والرئيس سيقول كلمته، ويطالب من أجل تفعيل شبكة الأمان".



وقال: "نحن نبحث عن شبكة أمان متواضعة للإبقاء على حياة هذه القضية والمقدسات، بوجه هذه الآلة الأمريكية الصهيونية التي تحاول أن تشطب القضية الفلسطينية".





وأضاف أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح: "الرئيس سيقول: إن هذا هو الحال، والإدارة الأمريكية متغطرسة، تستهدف أوطانكم وتجزئتها، وربما تستهدف عروش عدد منكم من أجل دولة إسرائيل الكبرى، وتسهيلات من هنا وهناك".



وأضاف الفتياني: "نضيع فرصة، خير من أن نضيع وطناً، ومبعوث الولايات المتحدة غرينبلات، مشكور على نصيحته، ونقول للإدارة الأمريكية: إن السلام المنشود هو سلام قائم على العدل والشرعية".

رام الله - دنيا الوطنوجّه أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، رسالة إلى حركة حماس، في ضوء قرب الإعلان عن (صفقة القرن) من قبل الإدارة الأمريكية.وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "نحن نقول لحركة حماس إذا كنتم ما زلتم كما تصرحون جزءاً من هذا الشعب الفلسطيني، وتدافعون عن تحرره واستقلاله، وتريدون دولة مستقلة، عليكم أن تبتعدوا عن الإدارة الأمريكية الشيطانية التي تريد أن تستخدمكم لتمرير هذه الصفقة، تحت حجة رفع المعاناة عن قطاع غزة".وأضاف: "أنتم بحثتم عن تهدئة منذ أكثر من شهر، ماذا جنيتم؟ احذروا الاقتراب مما تقدمه الإدارة الأمريكية".وتابع: "المرحلة التي نمر بها في هذه الأيام هي الأخطر في تاريخ فلسطين والأمة العربية، و(صفقة القرن) صحيح أنها تستهدف فلسطين في الدرجة الأولى، ولكن أيضاً الوطن العربي كله بأهله وباستقلاله وبمدخراته، وبالتالي على الأمة العربية، أن تدرك أن الفلسسطينين الذين سيقفون في الخندق الأول منذ سبعين عاماً من أجل هذه الأمة التي يستغل الغرب كل إمكانياتها برضى أو عدم رضى، باتوا أكثر استهدافاً".وقال الفتياني: "الرئيس حذر أكثر من مرة في لقاءات عربية ودولية، أن السكين اقتربت من رقابنا جميعاً، وسيقول للأمة العربية في القاهرة آن الأوان أن تقفوا وقفة رجل واحد من أجل الدفاع عن كرامتكم وقدسكم".