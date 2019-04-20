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بعد 50 عاماً.. المغرب تُنظم انتخابات الهيئة التمثيلية اليهودية

بعد 50 عاماً.. المغرب تُنظم انتخابات الهيئة التمثيلية اليهودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية المغربية، إن الملك محمد السادس، أمر بإجراء انتخابات الهيئة التمثيلية اليهودية في المغرب، وذلك لأول مرة منذ السنوات الـ 50 الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، أمس الجمعة، إن الملك محمد السادس "أعطى تعليماته لوزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، لتنظيم انتخابات الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية المغربية، التي لم تجر منذ سنة 1969".

وأضاف البلاغ، أن العاهل المغربي، طلب من وزير الداخلية "أن يحرص مستقبلاً على ضمان احترام تجديد هذه الهيئات بشكل دوري طبقاً لمقتضيات ظهير 7 أيار/ مايو 1945 المتعلق بإعادة تنظيم لجان الجماعات اليهودية".

ويتزامن هذا الإعلان مع بدء يهود العالم مساء الجمعة الاحتفال بعيد الفصح، الذي سيستمر لـ 7 أيام، ويعتبر من أهم أعياد الديانة اليهودية، ويحيي ذكرى خروجهم من مصر الفرعونية.

وسبق أن احتضن المغرب جالية يهودية كبيرة، كانت تضم خلال ذروة زيادتها 250 ألف شخص في الأربعينيات من القرن الماضي، لكن هذا العدد هبط دراماتيكياً خلال العقود التالية على خلفية الحروب العربية الإسرائيلية، وينخفض إلى حوالي 5 آلاف يهودي يقيمون في المملكة حالياً.

ويمثل اليهود المغاربة ثاني أكبر جالية بإسرائيل في الوقت الراهن لتشمل نحو 500 ألف شخص.

ويأتي قرار الملك محمد السادس، في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير إعلامية كثيرة عن سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تطبيع العلاقات مع المغرب.

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