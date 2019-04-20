دولي

وفاة مفاجئة لقائد القوة الأممية في الجولان

وفاة مفاجئة لقائد القوة الأممية في الجولان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن الجنرال الغاني فرانسيس فيب- سانزيري، قائد القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (أندوف)، توفي فجأة.

وأوضحت المنظمة، في بيان صحفي،  أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يشعر بحزن عميق لوفاة الجنرال فرانسيس فيب- سانزيري (62 عاماً) فجأة، دون أن تشير إلى ظروف وسبب الوفاة.

والجنرال المولود في العام 1957 هو زوج وأب لولدين ويرأس (أندوف) منذ أكتوبر 2017، وقد عمل في بعثات السلام الأممية في كل من سوريا ولبنان ورواندا وليبيريا وسيراليون.

وقوات (أندوف) المنتشرة في الجولان منذ عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية، هي قوة قوامها ألف عسكري من القبعات الزرقاء.

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