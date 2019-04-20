غوايدو يدعو لأكبر مسيرة في تاريخ فنزويلا

وتابع غوايدو: "ندعو كل الناس للانضمام إلى أكبر مسيرة في التاريخ في فنزويلا؛ للمطالبة بإنهاء اغتصاب (السلطة) حتى يمكن وضع حد لهذه المأساة".





وكرر غوايدو دعوته للقوات المسلحة في بلاده للانحياز إليه في الصراع على السلطة المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيساً للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.







فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

رام الله - دنيا الوطندعا زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، أنصاره يوم الجمعة للخروج إلى الشوارع في الأول من أيار/ مايو للمشاركة فيما سماها "أكبر مسيرة في تاريخ البلاد" لتكثيف الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو للتنحي.وحسب وكالة (رويترز)، قال غوايدو أمام حشد تجمعوا في ساحة بشرق كراكاس: "يجب أن يسمعوا الناس وهم يقولون: كفى"، حيث حدد يوم المسيرة في عيد العمال في الأول من أيار/ مايو.ومن جانبه، شدد مادورو على أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسمياً بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيساً مكلفاً لحين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا وكوبا شرعية مادورو.