الطفل أحمد يُطارده شبح الطرد من مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة.. وعائلته تناشد أهل الخير
رام الله - دنيا الوطن
ايُعاني الطفل أحمد وليد عبد العال (11 عاماً) من شلل نصفي، ويدرس في مدرسة شمس الأمل برسوم شهري قدره 150 شيكل شهرياً.
والتزمت أسرته بالدفع شهرياً لمدة 6 سنوات، إلى أن تفاقمت الأوضاع المادية إلى الأسوأ لديهم، ولم يعودوا قادرين على الدفع، وسيُحرم الطفل من بعض الامتيازات، وسيُحرم أيضاً من تقديم الامتحانات.
وتراكمت الرسوم على الطفل 3 أشهر، ما يُقارب 500 شيكل، عدا أن علاجه الدوري أيضاً لم تستطع عائلته توفيره.
تُناشد عائلته أهل الخير بمساعدة الطفل حفاظاً على نفسيته، خاصة أنه لا يزال يُعالج جراحياً، ويحتاج إلى عمليات أخرى.
للتواصل / 0598775135
ايُعاني الطفل أحمد وليد عبد العال (11 عاماً) من شلل نصفي، ويدرس في مدرسة شمس الأمل برسوم شهري قدره 150 شيكل شهرياً.
والتزمت أسرته بالدفع شهرياً لمدة 6 سنوات، إلى أن تفاقمت الأوضاع المادية إلى الأسوأ لديهم، ولم يعودوا قادرين على الدفع، وسيُحرم الطفل من بعض الامتيازات، وسيُحرم أيضاً من تقديم الامتحانات.
وتراكمت الرسوم على الطفل 3 أشهر، ما يُقارب 500 شيكل، عدا أن علاجه الدوري أيضاً لم تستطع عائلته توفيره.
تُناشد عائلته أهل الخير بمساعدة الطفل حفاظاً على نفسيته، خاصة أنه لا يزال يُعالج جراحياً، ويحتاج إلى عمليات أخرى.
للتواصل / 0598775135
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