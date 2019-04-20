الطفل أحمد يُطارده شبح الطرد من مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة.. وعائلته تناشد أهل الخير

رام الله - دنيا الوطنايُعاني الطفل أحمد وليد عبد العال (11 عاماً) من شلل نصفي، ويدرس في مدرسة شمس الأمل برسوم شهري قدره 150 شيكل شهرياً.والتزمت أسرته بالدفع شهرياً لمدة 6 سنوات، إلى أن تفاقمت الأوضاع المادية إلى الأسوأ لديهم، ولم يعودوا قادرين على الدفع، وسيُحرم الطفل من بعض الامتيازات، وسيُحرم أيضاً من تقديم الامتحانات.وتراكمت الرسوم على الطفل 3 أشهر، ما يُقارب 500 شيكل، عدا أن علاجه الدوري أيضاً لم تستطع عائلته توفيره.تُناشد عائلته أهل الخير بمساعدة الطفل حفاظاً على نفسيته، خاصة أنه لا يزال يُعالج جراحياً، ويحتاج إلى عمليات أخرى.للتواصل / 0598775135