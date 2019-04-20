أمريكا تُسجل أبناء الجولان السوري كـ "إسرائيليي الأصل"

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إنه بعد اعتراف الرئيس دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، أدخلت الخارجية الأمريكية تعديلات على سياستها، تقضي بتسجيل أبناء الجولان المقيمين في أمريكا كـ "إسرائيليي الأصل".



ولا تزال وزارة الخارجية الأمريكية تحدد مكان ولادة أبناء القدس بـ "مدينة القدس" فقط، لا "مدينة القدس، إسرائيل"، وذلك على الرغم من اعتراف ترامب العام الماضي بهذه المدينة عاصمة لإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه التغيرات تعكس النهج الجديد للإدارة الأمريكية تجاه المسألة، وهي ستطال الوثائق الرسمية، مثل الجوازات الأمريكية الممنوحة للسوريين من الجولان المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية.وأضافت، أن القواعد الجديدة للخارجية الأمريكية، تقضي بذكر إسرائيل كمسقط رأس أبناء الجولان طالبي الجواز الأمريكي، بدلاً عن سوريا، كما كانت الحال حتى الآونة الأخيرة.في الوقت نفسه، لا تزال القواعد الجديدة للخارجية الأمريكية تصنف مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة كأراض يجب تحديد وضعها النهائي ضمن التفاوض، وتنص على عدم ذكر إسرائيل كمكان ولادة أبناء هذه المناطق.واتخذ ترامب في شهر آذار/ مارس الماضي قراراً جديداً مثيراً للجدل، إذ اعترف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل من قبلها منذ عام 1967، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واستدعى هذا القرار رفضاً وانتقادات واسعة في العالم.