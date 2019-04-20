الإمارات تُعلّق على اتهامات تركيا بشأن التجسس









رام الله - دنيا الوطنعلق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على الاتهامات التركية لمواطنين إماراتيين بالتجسس، حيث انتقد وشكك بمصداقية البعض، دون أن يتضمن التعليق إشارة لجهة محددة.وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي (تويتر): "عند زوال المصداقية تصبح غير قابل للتصديق، ولا تؤخذ كلمتك على محمل الجد".وكان مسؤول تركي رفيع المستوى، لم يكشف عن هويته، ذكر لوكالة (رويترز) أن الأمن التركي أوقف شخصين يشتبه بقيامهما بالتجسس على مواطنين عرب، بمن فيهم معارضون سياسيون مقيمون في الأراضي التركية، بتكليف من دولة الإمارات.من جهتها ذكرت وكالة (الأناضول( التركية أمس الجمعة، نقلاً عن مصادر قضائية، أن السلطات المعنية تحقق فيما إذا كانت للموقوفين علاقة بمقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي.