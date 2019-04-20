شرطة الاحتلال تمنع فعالية رياضية جنوب القدس
رام الله - دنيا الوطن
أوضح مسؤول الإعلام في ملتقى أهالي القدس الصحفي أحمد جلاجل، أن الشرطة الإسرائيلية ومخابراتها، منعت أمس الجمعة، فعالية رياضية في قرية بيت صفافا بمدينة القدس، بتنظيم من ملتقى أهالي القدس، ورابطة الأندية المقدسية.
وقال رئيس ملتقى أهالي القدس، خالد صباح: "لقد فاجأنا أمر المنع من جهة وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، وذلك لأننا في ملتقى أهالي القدس لا توجهات سياسية ولا إية ارتباطات مع جهة سياسية فلسطينية، ومنذ أكثر من عام والملتقى ذو أهداف اجتماعية عائلية، نحرص على السلم الأهلي، والمحافظة على هويتنا الاخلاقية
أوضح مسؤول الإعلام في ملتقى أهالي القدس الصحفي أحمد جلاجل، أن الشرطة الإسرائيلية ومخابراتها، منعت أمس الجمعة، فعالية رياضية في قرية بيت صفافا بمدينة القدس، بتنظيم من ملتقى أهالي القدس، ورابطة الأندية المقدسية.
وقال رئيس ملتقى أهالي القدس، خالد صباح: "لقد فاجأنا أمر المنع من جهة وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، وذلك لأننا في ملتقى أهالي القدس لا توجهات سياسية ولا إية ارتباطات مع جهة سياسية فلسطينية، ومنذ أكثر من عام والملتقى ذو أهداف اجتماعية عائلية، نحرص على السلم الأهلي، والمحافظة على هويتنا الاخلاقية
والقيمية.
وقال: ندعو إلى رفع حالة الوعي لدى المرأة المقدسية، لمواجهات التحديات العصرية التي أسرتها، كما نهتم بالشباب وضرورة توجيه طاقاتهم نحو الرياضة والترفيه، وما حدث أمر أحزننا لأنه ببساطة محاولة لمصادرة حق أشبالنا في ممارسة لعبة كرة القدم.
وذكر فادي عويسات، مسوؤل اللجنة الرياضية في الملتقى، أن قوات ومخابرات الاحتلال، أغلقت ملعب بيت صفافا قبل موعد الفعالية الرياضية، وعلقت عليه قرار المنع الموقع من وزير الأمن اردان، والذي يقضي بمنع تنظيم الفعالية في ملعب بيت صفافا أو في أي ملعب آخر بالمدينة.
وقال: ندعو إلى رفع حالة الوعي لدى المرأة المقدسية، لمواجهات التحديات العصرية التي أسرتها، كما نهتم بالشباب وضرورة توجيه طاقاتهم نحو الرياضة والترفيه، وما حدث أمر أحزننا لأنه ببساطة محاولة لمصادرة حق أشبالنا في ممارسة لعبة كرة القدم.
وذكر فادي عويسات، مسوؤل اللجنة الرياضية في الملتقى، أن قوات ومخابرات الاحتلال، أغلقت ملعب بيت صفافا قبل موعد الفعالية الرياضية، وعلقت عليه قرار المنع الموقع من وزير الأمن اردان، والذي يقضي بمنع تنظيم الفعالية في ملعب بيت صفافا أو في أي ملعب آخر بالمدينة.
وجاء في قرار المنع، "إن دوري المباراة يقام برعاية السلطة الفلسطينية في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني".
وأوضح عويسات، أن الفعالية هي بطولة رياضية "البطولة الأولى لملتقى أهالي القدس" لـ 12 فريقاً مقدسياً من كافة قرى وبلدات مدينة القدس للفئة العمرية 12- 13 عاماً.
من جهته، أوضح الناشط المقدسي وعضو ملتقى أهالي القدس محمد أبو الحمص، أن الملتقى يشمل عائلات مقدسية، ويهدف للحفاظ على النسيج الاجتماعي في المدينة، وتعزيز الروابط بين أبناء المدينة "كبارها وشبابها وأشبالها"، والنهوض بالحراك الاجتماعي داخل المدينة.
وأوضح عويسات، أن الفعالية هي بطولة رياضية "البطولة الأولى لملتقى أهالي القدس" لـ 12 فريقاً مقدسياً من كافة قرى وبلدات مدينة القدس للفئة العمرية 12- 13 عاماً.
من جهته، أوضح الناشط المقدسي وعضو ملتقى أهالي القدس محمد أبو الحمص، أن الملتقى يشمل عائلات مقدسية، ويهدف للحفاظ على النسيج الاجتماعي في المدينة، وتعزيز الروابط بين أبناء المدينة "كبارها وشبابها وأشبالها"، والنهوض بالحراك الاجتماعي داخل المدينة.
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