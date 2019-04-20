شرطة الاحتلال تمنع فعالية رياضية جنوب القدس

وجاء في قرار المنع، "إن دوري المباراة يقام برعاية السلطة الفلسطينية في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني".



وأوضح عويسات، أن الفعالية هي بطولة رياضية "البطولة الأولى لملتقى أهالي القدس" لـ 12 فريقاً مقدسياً من كافة قرى وبلدات مدينة القدس للفئة العمرية 12- 13 عاماً.



من جهته، أوضح الناشط المقدسي وعضو ملتقى أهالي القدس محمد أبو الحمص، أن الملتقى يشمل عائلات مقدسية، ويهدف للحفاظ على النسيج الاجتماعي في المدينة، وتعزيز الروابط بين أبناء المدينة "كبارها وشبابها وأشبالها"، والنهوض بالحراك الاجتماعي داخل المدينة.

والقيمية.وقال: ندعو إلى رفع حالة الوعي لدى المرأة المقدسية، لمواجهات التحديات العصرية التي أسرتها، كما نهتم بالشباب وضرورة توجيه طاقاتهم نحو الرياضة والترفيه، وما حدث أمر أحزننا لأنه ببساطة محاولة لمصادرة حق أشبالنا في ممارسة لعبة كرة القدم.وذكر فادي عويسات، مسوؤل اللجنة الرياضية في الملتقى، أن قوات ومخابرات الاحتلال، أغلقت ملعب بيت صفافا قبل موعد الفعالية الرياضية، وعلقت عليه قرار المنع الموقع من وزير الأمن اردان، والذي يقضي بمنع تنظيم الفعالية في ملعب بيت صفافا أو في أي ملعب آخر بالمدينة.