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جنرال إسرائيلي للبنانيين: ستدفعون ثمن تجاوزات حزب الله

جنرال إسرائيلي للبنانيين: ستدفعون ثمن تجاوزات حزب الله
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجنرال في الجيش الإسرائيلي، يوئيل ستريك، إن لبنان سيدفع ثمن تجاوزات تنظيم حزب الله على الحدود الشمالية.

وحذر الجنرال الإسرائيلي، وفق ما أوردت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، من أن لبنان ككل سيدفع ثمن غارات حزب الله عبر الحدود.

وأضاف ستريك، إنه سيكون من الخطأ الفصل بين جماعة حزب الله عن بقية لبنان، لأن الحزب لاعب سياسي، وجزء من المؤسسة الحاكمة في لبنان.

وأوضح، أنه سيكون من الحكمة، من وجهة نظره، إعلان الحرب على لبنان؛ لإيضاح الثمن الذي سيتعين عليهم دفعه، في حال شن حزب الله هجوماً.

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