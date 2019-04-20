قيادي بالجيش الليبي يكشف الخطة الثانية لمعركة طرابلس

قال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي،المنذر الخرطوش: إن قوات الجيش الوطني الليبي، بسطت سيطرتها على كوبري مطار طرابلس العالمي، وكوبري وادي الربيع بالكامل، لافتاً إلى أن الجيش الليبي، ينتظر البدء في المرحلة الثانية من معركة تحرير طرابلس.





وأوضح الخرطوش، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن



وأشار إلى أن الوحدات العسكرية المشاركة في عمليه الفتح المبين لديها مهام محددة كل منها على حدة على صعيد الألوية العسكرية والكتائب في مهام مشتركة والخطة ممتازة جداً.





ولفت الخرطوش إلى أن هناك مجموعات إرهابية تقاتل في صفوف مليشيات حكومة الوفاق نتوقع منها أن تستخدم التلغيم والسيارات المفخخة (دقم) لمواجهتنا ولا نستبعد استخدامها لمثل هذه الأعمال المسلحة.

رام الله - دنيا الوطنالجيش الوطني الليبي، يسيطر منذ بدء العمليات العسكرية على كوبري المطار وكوبري وادي الربيع بالكامل، مشيراً إلى أن قوات الجيش الليبي بانتظار تعليمات غرفة العمليات الرئيسية للبدء في المرحلة الثانية من الخطة.