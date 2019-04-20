سيكون مصيرها الفشل..الشيخ يُعلق على تصريحات غرينبلات حول (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
علّق عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ على تصريحات مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، حول (صفقة القرن).
وقال في تغريدة عبر (تويتر): "أي صفقة تتجاوز قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، مرفوضة ولن تجد فلسطينياً واحداً ممكن أن يتعاطى معها، وسيكون مصيرها الفشل".
وكان غرينبلات، طالب الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بضرورة دراسة الخطة قبل إبداء الموقف منها، مبينًا أنه إن لم يستجب الطرفان فسيكونان قد أضاعا على نفسيهما فرصة مهمة لا سيما الفلسطينيون.
وقال غرينبلات: إنه سيكون الفلسطينيون، والإسرائيليون، راضين عن بعض أجزاء الخطة، مشددًا بالقول: سنقترح خطة سلام ويجب أن يكون الجانبان، على استعداد للتفاوض بشأنها، وفق ما نقلت عنه (سكاي نيوز عربية).
علّق عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ على تصريحات مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، حول (صفقة القرن).
وقال في تغريدة عبر (تويتر): "أي صفقة تتجاوز قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، مرفوضة ولن تجد فلسطينياً واحداً ممكن أن يتعاطى معها، وسيكون مصيرها الفشل".
وكان غرينبلات، طالب الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بضرورة دراسة الخطة قبل إبداء الموقف منها، مبينًا أنه إن لم يستجب الطرفان فسيكونان قد أضاعا على نفسيهما فرصة مهمة لا سيما الفلسطينيون.
وقال غرينبلات: إنه سيكون الفلسطينيون، والإسرائيليون، راضين عن بعض أجزاء الخطة، مشددًا بالقول: سنقترح خطة سلام ويجب أن يكون الجانبان، على استعداد للتفاوض بشأنها، وفق ما نقلت عنه (سكاي نيوز عربية).
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