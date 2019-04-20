سيكون مصيرها الفشل..الشيخ يُعلق على تصريحات غرينبلات حول (صفقة القرن)





وكان غرينبلات، طالب الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بضرورة دراسة الخطة قبل إبداء الموقف منها، مبينًا أنه إن لم يستجب الطرفان فسيكونان قد أضاعا على نفسيهما فرصة مهمة لا سيما الفلسطينيون.وقال غرينبلات: إنه سيكون الفلسطينيون، والإسرائيليون، راضين عن بعض أجزاء الخطة، مشددًا بالقول: سنقترح خطة سلام ويجب أن يكون الجانبان، على استعداد للتفاوض بشأنها، وفق ما نقلت عنه (سكاي نيوز عربية).