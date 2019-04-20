أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم السبت 20 نيسان/ إبريل، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.59 شيكل.
سعر صرف الدينار الأردني: 5.07 شيكل.
سعر صرف اليورو الأوروبي: 4.05 شيكل.
سعر صرف الجنيه المصري: 0.20 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم السبت 20 نيسان/ إبريل، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.59 شيكل.
سعر صرف الدينار الأردني: 5.07 شيكل.
سعر صرف اليورو الأوروبي: 4.05 شيكل.
سعر صرف الجنيه المصري: 0.20 شيكل.
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