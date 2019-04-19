أخر تحديث للمنخفض القطبي القادم.. سرعة الرياح ما بين 70-80 كم في الساعة

رام الله - دنيا الوطنقال الراصد الجوي، ليث العلامي: إن منخفضًا قطبيًا، سيضرب الأراضي الفلسطينية، من فجر يوم الأحد، وسيكون مصحوبًا بالامطار والرياح.وأكد العلامي، أن الرياح ستصل سرعتها ما بين 70 الى 80 كم في الساعة، وسيصاحبها انخفاض ملموس على درجات الحرارة.وأوضح أن المنخفض يتمركز غرب سوريا، ويتحرك نحو الشرق بسرعة، وبالتالي يضعف مساءً، كما سيحدث إنخفاض ملموس على درجات الحرارة والعظمى في الجبال 10-11 درجة مئوية فقط.وأشار العلامي، إلى أن هبوب الرياح ستكون قوية، وبعض هباتها تلامس 70- 80 كم/ الساعة، كما أن الكتلة الرئيسية المرافقة للمنخفض من أصل قطبي، متوقعًا هطول الثلوج على جبال لبنان وسوريا.