شؤون فلسطينية

بحر: غرفة العمليات المشتركة تراقب تطبيق تفاهمات التهدئة بغزة

بحر: غرفة العمليات المشتركة تراقب تطبيق تفاهمات التهدئة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، أن المراوغة الإسرائيلية، في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لن يفيد حكومة نتنياهو.

وقال بحر، في تصريحات صحفية: إن غرفة العمليات المشتركة تراقب تطبيق التفاهمات على الأرض ولن تسمح للاحتلال للاستمرار في حصار غزة والمراوغة في التنفيذ، مشيرًا إلى أن مسيرات العودة والمقاومة من خلفها هي التي تعمل على حماية الثوابت الفلسطينية، وأفشلت مخططات أمريكا بما يسمى صفقة القرن.

 وشدد على أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق جميع أهدافها بفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، مثمنا الدور الكبير للمقاومة الفلسطينية التي حمت تلك المسيرات وشكلت درع واقي لها ورسمت استراتيجية الردع.

وأوضح أن ملف االأسرى وقضيتهم تأتي على سلم أولويات العمل الفلسطيني بالمحافل الدولية والدبلوماسية، مبينًا أن غزة بكافة فصائلها ومكوناتها تقف موحدة من خلف قضية الأسرى حتى تحريرهم.

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