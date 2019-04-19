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رجل أعمال إماراتي يدعو دول الخليج للتعاون مع إسرائيل سريعًا

رجل أعمال إماراتي يدعو دول الخليج للتعاون مع إسرائيل سريعًا
زيارة نتنياهو إلى سلطنة عُمان
رام الله - دنيا الوطن
دعا رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، دول الخليج إلى السلام والتعاون مع إسرائيل بسرعة، على كافة المستويات، اقتصادياً وزراعياً وعلمياً ودفاعياً، معتبراً أن إيران هي "العدو الأكبر" لدول الخليج.

وتوقع الحبتور، في فيديو عبر حسابه على (تويتر)، أن حديثه في هذا الأمر قد يعرضه "للسب والشتائم"، مبينًا أن "إسرائيل دولة متقدمة علمياً واقتصادياً وإلكترونياً، ولا يوجد دولة بقوتها الاقتصادية وأمورها الأخرى في الوقت الحاضر"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "ماذا ننتظر إذا كان مصر والأردن جيراننا متعاقدين معهم، فلماذا لا نعمل سلاماً ونكون واضحين، بدلاً من الاختباء وعدم الوضوح؟".

وتابع: "هم أفضل من غيرهم، عدونا الأكبر هي إيران وليس إسرائيل، ولا داع للمجاملات والكذب على أنفسنا، حتى الفلسطينيين أكثر من 2 مليون منهم حصلوا على الجنسية الإسرائيلية".

وعلق نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان على تغريدة الحبتور، بشأن "إسرائيل"، قائلاً: إن "هذا تلميع لإسرائيل في زمن نتنياهو وله أيضاً.. الله يهديك"، مضيفاً: إن "المسؤولين الإسرائيليين لا يصلحون مثالاً للديمقراطية".

وتابع خلفان، بالقول: "ديمقراطية إسرائيل ديمقراطية التنكيل والهدم والسجن للأطفال والقتل".

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