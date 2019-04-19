بعد محمد بن سلمان.. زعيم عربي آخر يصعد إلى الكعبة







رام الله - دنيا الوطنفتحت السلطات السعودية باب الكعبة، لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الذي اختتم زيارته إلى السعودية.ومن المعروف، أنه لا تُفتح الكعبة إلا مرتين في العام؛ الأولى: في أول شعبان لغسلها، والثانية في أول ذي الحجة لغسلها ولتعليق الكسوة الجديدة، كما تفتح في حالات نادرة بإذن من ملك السعودية لدخول ضيوف السعودية من قيادات الدول.وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، زار في 12 شباط/ فبراير الماضي المسجد الحرام بمكة المكرمة، وتجول فوق سطح الكعبة المشرفة مع عدد من مرافقيه.