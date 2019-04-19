لأول مرة.. فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون وجهًا لوجه

رام الله - دنيا الوطنأعلن الكرملين الروسي، التحضير لقمة غير مسبوقة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس فلاديمير بوتين في نهاية نيسان/ أبريل الجاري.وجاء هذا الإعلان في ظل سياق متوتر بين بيونغ يانغ وواشنطن بعد فشل قمة فبراير، إذ باتت كوريا الشمالية تطالب بانسحاب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من المحادثات حول ترسانتها النووية، بعد ساعات من تجربة سلاح جديد.وستكون القمة بين كيم وبوتين الأولى من نوعها، إذ كان يفترض بالزعيم الكوري الشمالي زيارة موسكو في آيار/ مايو 2015 للاحتفال بذكرى انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، غير أنه تراجع قبل أيام قليلة من الموعد.وكانت القمة موضع تكهنات منذ عدة أيام في الصحافة الروسية والكورية الجنوبية واليابانية، وسط أحاديث عن احتمال انعقادها في بداية الأسبوع المقبل في مدينة فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي.وكان والد الزعيم الحالي، كيم جونغ ايل، زار سيبيريا عام 2011 للقاء الرئيس السابق ديمتري مدفيديف، رئيس الوزراء الروسي الحالي. وفي حينه أعلن كيم جونغ ايل الذي توفي بعد ذلك بمدة قليلة، أنه جاهز للتخلي عن التجارب النووية.