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صحيفة سودانية: البشير ليس في سجن كوبر

صحيفة سودانية: البشير ليس في سجن كوبر
الرئيس السوداني السابق عمر البشير
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة "التيار" السوداني، بأن الرئيس السابق عمر البشير ليس معتقلا في سجن كوبر، بعد أن أكدت وسائل إعلام سودانية، أن الرئيس السابق، نقل من إقامته الإجبارية إلى سجن كوبر الشهير.

 ونقلت الصحيفة السودانية عن مصادرها ترجيحها أن يكون الرئيس السوداني السابق معتقلا في بيت للضيافة تابع للسكن الرئاسي، قرب مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في الخرطوم.

وكان المجلس العسكري الانتقالي، قد أعلن عبر بعض مسؤوليه، أن البشير "متحفظ عليه في مكان آمن"، من دون أية تفاصيل أخرى، إلا أن أنباء ترددت لاحقا في وسائل الإعلام السودانية أكدت أن الرئيس السابق عمر البشير وشقيقه عبد الله وقيادات رفيعة أخرى مدنية وعسكرية من نظامه وضعوا في سجن كوبر.

ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن نقل البشير إلى سجن كوبر، نقلت وكالة أنباء الأناضول أيضا عن أفراد من أسرة البشير "لم ينقل إلى سجن كوبر المركزي" الواقع في مدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم.

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