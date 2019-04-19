شؤون فلسطينية

حماس: المقاومة تمتلك أوراقًا كفيلة بتبييض السجون الإسرائيلية

حماس: المقاومة تمتلك أوراقًا كفيلة بتبييض السجون الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، محمد أبو عسكر، أن المقاومة الفلسطينية، في قطاع غزة تمتلك أوراقًا قوية كفيلة بتبييض السجون.

وقال أبو عسكر: إن الاحتلال لن يرى جنوده، الذين في يد المقاومة النور حتى يراه الأسرى الفلسطينيين، مشددا على أن قضية الأسرى على سلم أولويات حركته.

وأضاف بالقول: "أسرانا موعدكم مع التحرير قريب لأن ما في يد المقاومة قادر على تحرير كامل أسرانا".

يشار إلى أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، قال في وقت سابق: إن إسرائيل غير مستعدة في الوقت الحالي، لتنفيذ صفقة تبادل أسرى.

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