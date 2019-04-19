حماس: المقاومة تمتلك أوراقًا كفيلة بتبييض السجون الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، محمد أبو عسكر، أن المقاومة الفلسطينية، في قطاع غزة تمتلك أوراقًا قوية كفيلة بتبييض السجون.
وقال أبو عسكر: إن الاحتلال لن يرى جنوده، الذين في يد المقاومة النور حتى يراه الأسرى الفلسطينيين، مشددا على أن قضية الأسرى على سلم أولويات حركته.
وأضاف بالقول: "أسرانا موعدكم مع التحرير قريب لأن ما في يد المقاومة قادر على تحرير كامل أسرانا".
يشار إلى أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، قال في وقت سابق: إن إسرائيل غير مستعدة في الوقت الحالي، لتنفيذ صفقة تبادل أسرى.
أكد القيادي في حركة حماس، محمد أبو عسكر، أن المقاومة الفلسطينية، في قطاع غزة تمتلك أوراقًا قوية كفيلة بتبييض السجون.
وقال أبو عسكر: إن الاحتلال لن يرى جنوده، الذين في يد المقاومة النور حتى يراه الأسرى الفلسطينيين، مشددا على أن قضية الأسرى على سلم أولويات حركته.
وأضاف بالقول: "أسرانا موعدكم مع التحرير قريب لأن ما في يد المقاومة قادر على تحرير كامل أسرانا".
يشار إلى أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، قال في وقت سابق: إن إسرائيل غير مستعدة في الوقت الحالي، لتنفيذ صفقة تبادل أسرى.
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