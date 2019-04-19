أبو هلال: يجب تفعيل المقاومة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحركة الأحرار، خالد أبو هلال: إنه المطلوب أن تستمر فعاليات الدعم والاسناد للأسرى وكذلك تفعيل المقاومة بالاشتباك المباشر مع الاحتلال، وبكافة الوسائل والأدوات، في الضفة والقدس، فالمعركة مع الاحتلال لم تنتهِ، وفق تعبيره.وأضاف أبو هلال، في كلمة له خلال مشاركته بمسيرات العودة، أن قضية الأسرى هي العنوان الجامع التي توحد الفلسطينيين، ويلتف حولها بكافة أطيافه وفئاته، حيث تصدَّر عنوان الأسرى ميدان الاهتمامات الوطنية وأصبح ثقافة يومية في البيوت والمؤسسات.وأوضح أن الأسرى كسروا عنجهية السجان المدجج بأعتى الأسلحة والوسائل وحققوا النصر بإرادتهم وأمعائهم الخاوية والتفاف الشعب حولهم، وأثبتوا أن الكف تنتصر على المخرز.وختم أبو هلال، حديثه، قائلًا: "أكثر من مليون أسير فلسطيني دخلوا سجون الاحتلال منذ عام 1967م حتى اليوم، فضلاً عن عشرات آلاف الشهداء ومئات آلاف الجرحى، فلا يكاد بيت فلسطيني يخلو من شهيد أو جريح أو أسير؛ مما يؤكد التفاف شعبنا حول خيار المقاوم".