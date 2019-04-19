غرينبلات: القيادة الفلسطينية ستُضيّع على نفسها فرصة مهمة حال رفضت "صفقة القرن"

رام الله - دنيا الوطنطالب جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام، من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بضرورة دراسة الخطة قبل إبداء الموقف منها، مبينًا أنه إن لم يستجب الطرفان فسيكونان قد أضاعا على نفسيهما فرصة مهمة لا سيما الفلسطينيون.وقال غرينبلات: إنه سيكون الفلسطينيين، والإسرائيليين، راضيين عن بعض أجزاء الخطة، وكذلك سيكونوا غير راضيين على الأجزاء الأخرى، مشددًا بالقول: سنقترح خطة سلام ويجب أن يكون الجانبان، على استعداد للتفاوض بشأنها، وفق ما نقلت عنه (سكاي نيوز عربية).واعتبر أنه لا يمكن لصفقة القرن، وحدها إنهاء المشكلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، تتمسك بمفاهيم قديمة لم ولن تجلب السلام أبدًا.وأضاف غرينبلات، أن الرئيس ترامب واضح بأنه رجل يحاول دائما الالتزام بوعوده، متابعًا: ليس للولايات المتحدة أو الأمم المتحدة أو الأوروبيين أو أي شخص آخر مطالبة الإسرائيليين والفلسطينيين بتنفيذ هذه الصفقة".وتابع: في النهاية الأمر متروك للفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى اتفاق إذا كان الاتفاق ممكنا ولا يوجد بديل للمفاوضات المباشرة، ونحن لا نتخذ قراراتنا بناء على جهود السلام فقط بل نراعي المصالح الأميركية كما فعلنا مع مرتفعات الجولان والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.وفي ختام حديثه، قال غرينبلات: إنه على الرغم من أن القيادة الفلسطينية قطعت علاقاتها مع الادارة الأمريكية، إلا أنهم لا يزالون يلتقون مع فلسطينيين من خارج القيادة.إلى ذلك، قال مسؤول بارز في البيت الأبيض، إنه خطة ترامب للسلام توفر رؤية واضحة وواقعية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدًا أن كل طرف يفهم عبارة (حل الدولتين) بشكل مختلف ولا جدوى من استخدام عبارة لم تحقق السلام أبدًا، وفق تعبيره.