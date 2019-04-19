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دولة عربية تقدم مساهمة مالية لترميم كاتدرائية نوتردام

دولة عربية تقدم مساهمة مالية لترميم كاتدرائية نوتردام
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المغرب، الخميس، تقديم مساهمة مالية لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام التاريخية، عقب انهيار برجها إثر حريق حطم أجزاء كبيرة منها في العاصمة الفرنسية، باريس، الاثنين الماضي.

ووفق بيان للسفارة المغربية في باريس، فقد أبلغ السفير المغربي بن موسى، رئيس أساقفة باريس، ميشيل أوبيتي، أنه وبتعليمات من الملك محمد السادس، قرر المغرب تقديم مساهمة مالية من أجل إعادة بناء كاتدرائية نوتردام.

وقال البيان إن بن موسى "جدد خلال محادثاته مع رئيس أساقفة باريس، التعبير عن دعم ومواساة وتضامن الملك محمد السادس، باسم جميع المغاربة، على إثر الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام، رمز مدينة باريس وتاريخ فرنسا ومحج الملايين من المؤمنين"، بحسب ما نقل موقع (العربية.نت).

وشكر المطران أوبيتي السفير، ونقل خالص امتنانه وشكره للملك المغربي على هذه الالتفاتة الخاصة، مذكرا بهذه المناسبة بالزيارة التي قام بها البابا فرنسيس للمغرب بدعوة من الملك واللحظات القوية التي ميزت هذا الحدث.

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