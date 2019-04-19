وزير الأوقاف المصري يدعو المساجد الابتعاد عن السياسة

رام الله - دنيا الوطنطالب وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، الشعب المصري بالمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على تعديل بعض بنود الدستور.وقال جمعة: إن المشاركة ستجري في إطار الواجب الوطني، لكنه أكد ضرورة ابتعاد المساجد بشكل كامل عن الاستخدام السياسي أو الحزبي "لأنها لله".وأوضح الوزير المصري، أن "المساجد لا تخالف دورها الدعوي والمجتمعي حين تؤدي هذا الدوري الوطني، مصالح الأوطان وبناؤها لا تنفك عن مقاصد الأديان".وفي الوقت نفسه، أكد جمعة عدم استغلال أي مسجد في الدعاية الحزبية أو السياسية أو وضع لافتات أو تنظيم ندوات بالمساجد تتعلق بالشأن السياسي.يشار إلى أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بدأ من اليوم الجمعة، وسيستمر يومي السبت والأحد، للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين، للمقيمين داخل مصر.