بعد عودة حراك المصالحة.. مسيرات العودة الجمعة المقبلة بعنوان "الوحدة الوطنية لانهاء الانقسام"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار"، أن الجمعة المقبلة للمسيرات ستكون بعنوان (الوحدة الوطنية لانهاء الانقسام).وكانت فعاليات هذه الجمعة، بعنوان "يوم الأسير"، حيث أصيب عدد من المواطنين، نتيجة اطلاق جنود الاحتلال النار عليهم، شرقي قطاع غزة.يذكر، أن خلال الأيام المقبلة، تم تحريك ملف المصالحة الفلسطينية، من جديد، بعد أن قال الرئيس محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية، ذاهبة للوحدة الوطنية على الدوام مهما كلفها ذلك، حيث أرسل وفدًا برئاسة عزام الأحمد إلى القاهرة.