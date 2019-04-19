"الجمعة الـ 55 لمسيرات العودة".. إصابات برصاص الاحتلال شرقي قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرات العودة في المخيمات الخمسة، شرقي قطاع غزة.وقالت وزارة الصحة بغزة، إنه أصيب 12 مواطنًا بجراح مختلفة برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة بالإضافة لإصابة مُسعفين، وصحفي.وانطلقت الجمعة الـ 55 لمسيرات العودة، على حدود غزة الشرقية، تحت عنوان "يوم الأسير الفلسطيني"، حيث أكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة، في بيان صحفي، على أن المسيرات متواصلة حتى تحقيق أهدافها كاملة، داعية الراعي المصري لوقف الاعتداءات الاسرائيلية بحق الأسرى.يذكر، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة مواقع رصد للمقاومة، شرقي قطاع غزة، بزعم أنه ردًا على قيام فلسطيني باطلاق نار على دورية تابعة للجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، قرب السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.