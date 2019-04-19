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شؤون فلسطينية

"فتح" تدعو برلمانات الاتحاد الأوروبي للاستجابة لمعاناة الأسرى الفلسطينيين

"فتح" تدعو برلمانات الاتحاد الأوروبي للاستجابة لمعاناة الأسرى الفلسطينيين
جمال نزال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" موقف البرلمان البرتغالي، بالتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، داعية برلمانات دول الاتحاد الاوروبي بما فيها البرلمان الاوروبي للضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي للإفراج عن الأسرى، لا سيما الأطفال.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحركة في أوروبا، جمال نزال، في بيان صحفي صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية اليوم الجمعة، ان الممارسات الاسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين وبخاصة القاصرين تنكيل مخالف للمواثيق الدولية، ما يستوجب الوقوف على تفاصيله من خلال زيارات من قبل منظمات حقوق الانسان لمعتقلات وسجون الاحتلال.

واعتبر نزال، ان موقف البرلمان البرتغالي يأتي لإحقاق حقوق اسرنا البواسل ولتسليط الضوء على معاناتهم ومعاناة ذويهم، وخاصة في منعهم من السفر والتنقل بين مدن الضفة الغربية بحرية، بالإضافة الى ما تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي من ممارسات تجاه ذويهم والمتمثلة في هدم منازلهم وتشريدهم.

وقال "إن موقف البرلمان البرتغالي يأتي متوائما مع القانون الدولي الإنساني، وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية مناهضة التعذيب".

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