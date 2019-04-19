عاجل

  • إصابة 20 مواطنًا بجراح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

شؤون فلسطينية

6 إصابات بينهم صحفيان خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

6 إصابات بينهم صحفيان خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ستة متظاهرين بينهم مصوران صحفيان وشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالاعيرة المعدنية فيما تم اعتقال متضامن فرنسي خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المركزية التي انطلقت احياء لذكرى استشهاد خليل الوزير ويوم الاسير الفلسطيني.

وشارك في المسيرة عضو اللجنة التنفيذية واصل ابو يوسف والأب عبد الله يوليو، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر وعضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الإله الاتيرة، ورئيس هيئة المتابعة العليا لشؤون الاسرى امين شومان،  وأسرى محررون، وقادة لجان الشعبية في فلسطين، والمئات من أبناء البلدة وعدد من المتضامنين الأجانب والنشطاء الاسرائيليين.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات كبيرة من جنود هاجموا المشاركين في المسيرة باطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط الحي وقنابل الصوت مما أدى إلى إصابة 6 مشاركين بينهم مصور الوكالة الصينية نضال شتية ومصور الوكالة الرسمية (وفا) أيمن نوباني وشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتم التعامل مع 4 حالات من قبل الهلال الاحمر فيما تم علاج حالتين في مركز إسعاف القرية.

وأكد شتيوي ان جنود الاحتلال لاحقوا الشبان داخل القرية تحت غطاء كثيف من اطلاق الرصاص الحي واعتقلوا المتضامن الفرنسي(فيليب) واعتدوا عليه بالضرب المبرح قبل نقله الى جهة غير معلومة.

وأوضح شتيوي ان مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال ومئات الشبان الذي تصدوا لاقتحام الجنود بالحجارة وأجبروهم على التراجع أكثر من مرة.

أخبار ذات صلة

المطران حنا: صفقة القرن ليست موجودة إلا بعقول من يخططون لها

المطران حنا: صفقة القرن ليست موجودة إلا بعقول من يخططون لها

بعد عودة حراك المصالحة.. مسيرات العودة الجمعة المقبلة بعنوان &#34;الوحدة الوطنية لانهاء الانقسام&#34;

بعد عودة حراك المصالحة.. مسيرات العودة الجمعة المقبلة بعنوان "الوحدة الوطنية لانهاء الانقسام"

&#34;الجمعة الـ 55 لمسيرات العودة&#34;.. إصابات برصاص الاحتلال شرقي قطاع غزة

"الجمعة الـ 55 لمسيرات العودة".. إصابات برصاص الاحتلال شرقي قطاع غزة

الأورومتوسطي: الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس زادت بعد نقل ترامب سفارته

الأورومتوسطي: الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس زادت بعد نقل ترامب سفارته

&#34;فتح&#34; تدعو برلمانات الاتحاد الأوروبي للاستجابة لمعاناة الأسرى الفلسطينيين

"فتح" تدعو برلمانات الاتحاد الأوروبي للاستجابة لمعاناة الأسرى الفلسطينيين

رضوان: أسِر جنود الاحتلال طريقة مشروعة لاطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

رضوان: أسِر جنود الاحتلال طريقة مشروعة لاطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

الأسرى يؤدون صلاة الجمعة بشكل جماعي لأول مرة منذ الاحداث الأخيرة

الأسرى يؤدون صلاة الجمعة بشكل جماعي لأول مرة منذ الاحداث الأخيرة

الجامعة العربية: لا بد من تعبئة الموقف العربي بمواجهة ما يحاك ضد القضية الفلسطينية

الجامعة العربية: لا بد من تعبئة الموقف العربي بمواجهة ما يحاك ضد القضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

&#34;فتح&#34; تدعو برلمانات الاتحاد الأوروبي للاستجابة لمعاناة الأسرى الفلسطينيين

"فتح" تدعو برلمانات الاتحاد الأوروبي للاستجابة لمعاناة الأسرى الفلسطينيين

6 إصابات بينهم صحفيان خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

6 إصابات بينهم صحفيان خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

الأسرى يؤدون صلاة الجمعة بشكل جماعي لأول مرة منذ الاحداث الأخيرة

الأسرى يؤدون صلاة الجمعة بشكل جماعي لأول مرة منذ الاحداث الأخيرة

الجامعة العربية: لا بد من تعبئة الموقف العربي بمواجهة ما يحاك ضد القضية الفلسطينية

الجامعة العربية: لا بد من تعبئة الموقف العربي بمواجهة ما يحاك ضد القضية الفلسطينية

محافظ القدس يضع وفدا فرنسيا بصورة المشهد الفلسطيني والمقدسي

محافظ القدس يضع وفدا فرنسيا بصورة المشهد الفلسطيني والمقدسي

الاحتلال يزعم: إطلاق نار على قوة عسكرية اسرائيلية جنوب قطاع غزة

الاحتلال يزعم: إطلاق نار على قوة عسكرية اسرائيلية جنوب قطاع غزة

الرئيس يهاتف رجل الأعمال طلال ناصر الدين معزيا بوفاة والدته

الرئيس يهاتف رجل الأعمال طلال ناصر الدين معزيا بوفاة والدته

إصابات بقمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بقمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

منوعات

فيديو: فنانة خليجية ترقص في غرفة النوم بملابس تظهر مفاتنها وعيوب قوامها

فيديو: فنانة خليجية ترقص في غرفة النوم بملابس تظهر مفاتنها وعيوب قوامها

بعد التحقيق.. فيديو جديد لشيرين عبد الوهاب مع زوجها يحدث ضجة

بعد التحقيق.. فيديو جديد لشيرين عبد الوهاب مع زوجها يحدث ضجة

فيديو: شاهدوا ماذا فعلت هيفاء وهبي في الشارع بتنورتها القصيرة

فيديو: شاهدوا ماذا فعلت هيفاء وهبي في الشارع بتنورتها القصيرة

فيديو: نجمة عربية تثير الجدل بتعرقها في اماكن حساسة

فيديو: نجمة عربية تثير الجدل بتعرقها في اماكن حساسة

ابنتا &#34;عمرو دياب&#34;..الأولى تكشف كامل بطنها والثانية ظهرها... وحركات غير لائقة باللسان

ابنتا "عمرو دياب"..الأولى تكشف كامل بطنها والثانية ظهرها... وحركات غير لائقة باللسان

هل اشترى فادي الهاشم قصر &#34;شاكيرا&#34; في فلوريدا لـ&#34;نانسي عجرم&#34;

هل اشترى فادي الهاشم قصر "شاكيرا" في فلوريدا لـ"نانسي عجرم"

صور: ممثلة تنهي حياتها شنقًا في خزانة ملابسها..والسبب صادم

صور: ممثلة تنهي حياتها شنقًا في خزانة ملابسها..والسبب صادم

فيديو: أول تحذير للفنان رامز جلال قبل عرض برنامجه الجديد

فيديو: أول تحذير للفنان رامز جلال قبل عرض برنامجه الجديد

فيديو: &#34;حلا الترك&#34; في السعودية وانتقادات بسبب تعاليها على المعجبات

فيديو: "حلا الترك" في السعودية وانتقادات بسبب تعاليها على المعجبات

حفل حماقي في جامعة القاهرة الأكبر في تاريخ مصر

حفل حماقي في جامعة القاهرة الأكبر في تاريخ مصر

عربي

القضاء يحكم بالسجن ثلاثين عاماً على شقيق الجهادي الفرنسي محمد مراح

القضاء يحكم بالسجن ثلاثين عاماً على شقيق الجهادي الفرنسي محمد مراح

انتشار كبير للجيش والشرطة استعدادا لاستفتاء الدستور بمصر

انتشار كبير للجيش والشرطة استعدادا لاستفتاء الدستور بمصر

المغرب يقدم مساهمة مالية لترميم كاتدرائية نوتردام

المغرب يقدم مساهمة مالية لترميم كاتدرائية نوتردام

ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 213

ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 213