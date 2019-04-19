6 إصابات بينهم صحفيان خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب ستة متظاهرين بينهم مصوران صحفيان وشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالاعيرة المعدنية فيما تم اعتقال متضامن فرنسي خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المركزية التي انطلقت احياء لذكرى استشهاد خليل الوزير ويوم الاسير الفلسطيني.وشارك في المسيرة عضو اللجنة التنفيذية واصل ابو يوسف والأب عبد الله يوليو، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر وعضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الإله الاتيرة، ورئيس هيئة المتابعة العليا لشؤون الاسرى امين شومان، وأسرى محررون، وقادة لجان الشعبية في فلسطين، والمئات من أبناء البلدة وعدد من المتضامنين الأجانب والنشطاء الاسرائيليين.وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات كبيرة من جنود هاجموا المشاركين في المسيرة باطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط الحي وقنابل الصوت مما أدى إلى إصابة 6 مشاركين بينهم مصور الوكالة الصينية نضال شتية ومصور الوكالة الرسمية (وفا) أيمن نوباني وشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتم التعامل مع 4 حالات من قبل الهلال الاحمر فيما تم علاج حالتين في مركز إسعاف القرية.وأكد شتيوي ان جنود الاحتلال لاحقوا الشبان داخل القرية تحت غطاء كثيف من اطلاق الرصاص الحي واعتقلوا المتضامن الفرنسي(فيليب) واعتدوا عليه بالضرب المبرح قبل نقله الى جهة غير معلومة.وأوضح شتيوي ان مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال ومئات الشبان الذي تصدوا لاقتحام الجنود بالحجارة وأجبروهم على التراجع أكثر من مرة.