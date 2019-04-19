رضوان: أسِر جنود الاحتلال طريقة مشروعة لاطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، أن حركته تُدين كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا الشعوب العربية، لفضح المطبعين والتبرؤ منهم، كما أكد على أهمية أسر جنود الاحتلال.وقال رضوان: إن التطبيع خيانة وطعنة غادرة لتضحيات وشهداء فلسطين، مؤكدًا أن المُطبيعين لن يجنوا منه إلا صفحات سوداء، ستظل لعنة تلاحقهم.وفيما يخص استمراية مسيرا العودة، قال رضوان: "نؤكد على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها برفع الحصار عن غزة دون قيد أو شرط وتحقيق حق العودة وافشال صفقة القرن ومواجهة التطبيع".وشدد على وقوف حركته إلى جانب الأسرى، وأن قضية الأسرى تقف على سلم أولوياتهم، مضيفًا: "لن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم".وأشار إلى أن اطلاق سراح الأسرى واجب شرعي ووطني وانساني فيجب السعي الجاد لاطلاق سراحهم وفكاك أسرهم بشتى الطرق المشروعة وعلى رأسها المقاومة وأسر الجنود لأن هذا الاحتلال لايفهم إلا لغة القوة.وختم رضوان حديثه، قائلًا: ندعو إلى أوسع حملة تضامن مع أسرانا البواسل على المستوى الفلسطيني والعربي والعالمي وضرورة تقديم قادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية لارتكابهم جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.