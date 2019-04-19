الرئيس يلتقي غدا نظيره المصري

قال سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس يصل يوم غد السبت، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية يلتقي خلالها أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأوضح السفير دياب اللوح أن الرئيس محمود عباس سيحضر اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الأحد المقبل لبحث الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يعقد بناءً على طلب دولة فلسطين، مؤكداً أن الرئيس أبو مازن سيطلع الوزراء العرب على صورة التطورات الأخيرة للأوضاع الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطن