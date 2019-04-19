الاحتلال يزعم: إطلاق نار على قوة عسكرية اسرائيلية جنوب قطاع غزة





واضاف مفزاك لايف ان الطلقات أصابت معدات عسكرية على حدود جنوب قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنزعم الاحتلال الاسرائيلي تعرض دورية تابعة له، ظهر اليوم الجمعة، لإطلاق نار قرب السياج الفاصل جنوب قطاع غزة .وقال موقع 0404 الاسرائيلي، إن فلسطينيين أطلقوا النار صوب قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.