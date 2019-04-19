الرئيس يهاتف رجل الأعمال طلال ناصر الدين معزيا بوفاة والدته

رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، رجل الأعمال الفلسطيني طلال ناصر الدين معزيا بوفاة والدته الحاجة محاسن حسين عارف ناصر الدين.وأعرب خلال الاتصال، عن أحر التعازي والمواساة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.