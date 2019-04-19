القضاء يحكم بالسجن ثلاثين عاماً على شقيق الجهادي الفرنسي محمد مراح

رام الله - دنيا الوطنحكمت محكمة الجنايات في باريس مساء الخميس بالسجن 30 عاما على عبد القادر مراح شقيق منفذ هجمات تولوز ومونتوبان عام 2012 بعد إدانته بالتخطيط لمؤامرة إرهابية والتورط المباشر في الهجوم على مدرسة يهودية وفي مقتل ضحايا شقيقه السبعة، وهم ثلاثة عسكريين، وحاخام وطفلاه البالغان من العمر ثلاث وخمس سنوات، إضافة إلى فتاة تبلغ من العمر ثمانية أعوام.أدانت محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية باريس مساء الخميس عبد القادر مراح، الشقيق الأكبر لمحمد مراح الذي قتل سبعة أشخاص في تولوز ومونتوبان (جنوب غرب فرنسا) في مارس/آذار 2012 بينهم ثلاثة أطفال يهود، بالتخطيط لمؤامرة إرهابية والتورط المباشر في قتل ضحايا شقيقه السبعة (وهم ثلاثة عسكريين، وحاخام وطفلاه البالغان من العمر ثلاث وخمس سنوات، إضافة إلى فتاة تبلغ من العمر ثمانية أعوام) وحكمت عليه بالسجن لمدة 30 عاما بحسب "القدس".وقررت المحكمة أن عبد القادر كان شريكا لشقيقه محمد في عملية قتل الأشخاص السبعة، بينهم ثلاثة أطفال من مدرسة يهودية، في آذار/مارس 2012 في جنوب غرب فرنسا.وكانت اعتداءات مراح أول هجمات إرهابية شهدتها فرنسا منذ تلك التي نفذتها الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية عام 1995، وكانت بداية شكل جديد من الإرهاب أوقع منذ ذلك الحين أكثر من 240 قتيلا في هذا البلد.وقام محمد مراح بين 11 و19 آذار/مارس 2012 بقتل ثلاثة عسكريين ومدرس وثلاثة تلاميذ من مدرسة يهودية في مدينتي تولوز ومونتوبان، قبل أن تقتله قوات النخبة في الشرطة الفرنسية في 22 آذار/مارس.واتهم عبد القادر في محاكمة سابقة بأنه قام "عمدا" بتسهيل "التحضير" لجرائم شقيقه من خلال مساعدته في سرقة دراجة نارية وشراء سترة استخدمتا في عمليات القتل. كما هو متهم بالمشاركة في "مجموعة إجرامية تابعة للقاعدة".