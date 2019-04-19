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شؤون فلسطينية

إصابات بقمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بقمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين الجمعة، بالاختناق بغاز الاحتلال إثر قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15عامًا شرق مدينة قلقيلية .

وانطلق المئات من أبناء البلدة عقب صلاة الجمعة بمسيرتهم الأسبوعية مطالبين المنظمات الدولية التدخل لحمايتهم من الانتهاكات اليومية التي تمارس بحقهم.

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