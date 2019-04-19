إصابات بقمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين الجمعة، بالاختناق بغاز الاحتلال إثر قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15عامًا شرق مدينة قلقيلية .وانطلق المئات من أبناء البلدة عقب صلاة الجمعة بمسيرتهم الأسبوعية مطالبين المنظمات الدولية التدخل لحمايتهم من الانتهاكات اليومية التي تمارس بحقهم.