أبو ظريفة: مسيرات العودة باستمراريتها ستكسر الحصار وتسقط صفقة ترامب

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال ابو ظريفة الجمعة، إنّ مسيرات العودة باستمراريتها ستكسر الحصار، وتسقط صفقة ترامب.





وأفاد أبو ظريفة في تصريحٍ مقتضب، أنّ الحركة الاسيرة انتصرت وحققت المطالب التي لأجلها خاضت "معركة الكرامة2" وكسرت عنجهية مصلحة السجون فإن مسيرات العودة وكسر الحصار باستمراريتها وتمسكها بالأهداف التي انطلقت من أجلها ستكسر عنجهية الاحتلال وادارة ترامب وستكسر الحصار وتسقط صفقته.

رام الله - دنيا الوطن