الديمقراطية تثمن دور سائرون في بناء العراق الجديد وتمسكه بالحقوق الوطنية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه إن وفدها القيادي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العراق، أجرى مباحثات مع قيادة حركة سائرون التي تضم مجموعة من القوى السياسية، في مقدمها التيار الصدري، وتيار الحكمة، والحزب الشيوعي العراقي، وفعاليات مجتمعية مدنية، كما تشكل الحركة الكتلة البرلمانية الأولى في مجلس النواب العراقي.الجانبان أكدا على ضرورة إنهاء الإنقسام في الحالة الفلسطينية، باعتباره نقطة الضعف التي تعرض الحالة الوطنية للتدخلات الخارجية، وتلحق الضرر بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وتصب في خدمة مشاريع إضعاف المسألة الفلسطينية، وقدرتها على مقاومة المشاريع الأميركية الاسرائيلية.كما أدان الجانبان صفقة ترامب، الهادفة إلى تصفية المسألة الفلسطينية، واعادة رسم خرائط المنطقة، وفك العزلة عن دولة الإحتلال، ودمجها في إطار تحالف اقليمي يعيد بناء المعادلات لصالح المشروع الصهيوني وعلى حساب المصالح الوطنية القومية لشعوب المنطقة.كما ادان الطرفان سياسة التطبيع التي تتبعها بعض الأنظمة العربية في خرق فظ لقرارات القمم العربية وآخرها قمة تونس.وشدد الطرفان على ضرورة توفير الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله في القدس والضفة والقطاع والشتات، دفاعاً عن حقوقه الوطنية المشروعة، وأكدا على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للحالة العربية.كما أدان الطرفان اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وضم إسرائيل للجولان العربي السوري المحتل، وأكدا أن هذه السياسة من شأنها أن تؤسس لحروب قادمة، في ظل سياسة أميركية إمبريالية وسياسة إسرائيلية عدوانية إستعمارية إستيطانية وعنصرية.ورحب الطرفان بما حققه العراق في حربه ضد الإرهاب وصون وحدة أراضيه، وأكدا على ضرورة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب، وإنجاز الخطط التنموية التي تعيد للعراق إزدهاره الإجتماعي والأمني والإقتصادي.كما رحب الطرفان بالخطوات الأخيرة التي بدأت تعيد العراق إلى موقعه الفاعل في الخارطة العربية، وانفتاحه على عواصم المنطقة، ودوره في الدفاع عن مصالح الشعوب العربية.وفد الجبهة الديمقراطية ثمن عالياً دور «تحالف سائرون» في السياسات المحلية والعربية، برئاسة السيد مقتدى الصدر، وأكد أن التحالف شكل نموذجاً لعراق جديد، على طريق التعافي من أمراض المرحلة السابقة.من جانبه أكد «تحالف سائرون» حرصه على توفير أفضل الظروف الحياتية للفلسطينيين المقيمين في العراق، وازالة أية قوانين لا تراعي حقوقهم الإجتماعية والمدنية والإنسانية، في إطار دعم صمودهم ضد مشاريع التوطين، والتمسك بحق العودة.ضم وفد الجبهة فهد سليمان نائب الأمين العام، وخالد عطا عضو المكتب السياسي، وعلي سليمان، عضو لجنة العلاقات الخارجية وممثل الجبهة في العراق.