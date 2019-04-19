خالد: يجب انهاء الانقسام على أسس ديمقراطية عبر انتخابات شاملة



وأضاف سبق أن طرحت افكار ومشاريع حلول في هذا الاطار لتسوية الصراع, كتلك التي تحدث عنها عام 2010 مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق غيورا أيلاند عندما اقترح الأخذ بأحد حلَّين لتسوية القضية الفلسطينية : الأول فدرالية أردنية - فلسطينية ؛ من خلال دولة مستحدثة تضم ثلاث ولايات هي الضفة الشرقية لنهر الاردن ، والضفة الغربية ، وقطاع غزة, والثاني تبادل مناطق مبني على أساس تنازل مصر عن مساحات من أراضي سيناء لصالح دولة فلسطينية مستقبلية ، بإضافة مستطيل يمتد من رفح إلى حدود مدينة العريش طوله 24 كيلومتراً وعرضه ثلاثون كيلومتراً, وتسوية في الضفة الغربية على أساس تقاسم وظيفي مع الاحتلال, يعطي الفلسطينيين حكما ذاتيا موسعا على السكان دون سيادة على الأرض, هذا الى جانب تسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها قضية انسانية والتنازل عن كونها أحد أركان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني .



وأوضح خالد أن خطة غيورا آيلاند تلك للتسوية السياسية لا تشبه في عناصرها وفي جوهرها خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب فقط من بعيد ، فالتسوية على أساس هذه أو تلك تنطلق من اعتبار القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية غير ذي صلة ، بكل ما يعنيه ذلك من استبعاد أن تعتمد التسوية على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة . العناوين الأخرى هنا على أهميتها ينبغي ألا تشكل قيدا على التقدم نحو التسوية السياسية ، كالقدس وما يسمى حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 واللاجئين وغيرها من العناوين التي بقيت عالقة في ما كان يسمى, في اتفاقيات اوسلو, قضايا الوضع الدائم او النهائي .



وأضاف:كنا حذرنا في حينه من المخاطر المترتبة على الأفكار التي طرحت في خطة غيورا آيلاند عام ,2010 وغيرها من الخطط, ودعونا الى رفضها جملة وتفصيلا . وقد حذرنا كذلك في وقت مبكر من المخاطر المترتبة على الافكار الأولية التي كان يجري تسريبها عبر وسائل الاعلام في خطة الرئيس الاميركي, التي باتت تعرف بصفقة القرن . وتحذيراتنا كان لها ما يبررها بعد ان بدأت أوساط فلسطينية تستعجل الإدارة الاميركية الإعلان عن خطتها أو تتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بمحاولات تخريب الصفقة وتدميرها عبر التوسع في النشاطات الإستيطانية للحكومة الإسرائيلية .



وقال تيسير خالد جاء تحذيرنا من قراءة واعية لمواقف الإدارة الأميركية الجديدة من قضايا القدس ، ما يسمى حل الدولتين ، وكالة الغوث وقضية اللاجئين ، والموقف من الاستيطان ونشاطات اسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس ضمن أمور أخرى على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للتسوية السياسية للصراع.





واضاف إن الأمر لم يكن بحاجة الى الكثير من الجهد للتعرف على معالم صفقة القرن الاميركية بخطوطها العريضة .





فالإدارة الأميركية كانت تعطي مؤشرات واضحة على عناصر خطتها مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل ونقل سفارتها إليها, واختراع عاصمة للفلسطينيين في ضواحي القدس, والموافقة على ضم الكتل الإستيطانية والحفاظ على المستوطنات الأخرى تحت السيادة الاسرائيلية, ومفهوم أمني مُشترك يشمل عددا من النقاط منها أن دولة فلسطين ستكون منزوعة السلاح مع قوة شُرطية قوية وتعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي وقوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى ، واحتفاظ اسرائيل بصلاحيات الأمن القصوى بيدها لحالات الطوارئ, مع انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة تموضعها تدريجياً ، خارج المناطق المصنفة (أ + ب)، في الضفة الغربية ، مع إضافة أراضٍ جديدة من المنطقة (ج), وذلك حسب أداء السلطة (دون تحديد جدول زمني) .





وقال تيسير خالد ويعرف الجميع طبعا ان المناطق ( ا ) تعادل نحو 18% من مساحة الضفة ، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا ، فيما تعادل المناطق ( ب ) 21% ، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية اسرائيلية أي أن تكون الدولة الفلسطينية أو الكيان الفلسطيني ، على مساحة قطاع غزة و39% أو اكثر قليلا من مساحة الضفة الغربية.



وأضاف وفي مقابل ذلك يعترف العالم ويعترف الفلسطينيون والعرب بإسرائيل دولة عبرية ووطنا قوميا للشعب اليهودي ، وبفلسطين وطنا قوميا للشعب الفلسطيني, وتتعهد اسرائيل بضمان حرية العبادة في الأماكن المُقدسة في القدس للجميع مع الإبقاء على الوضع القائم بها حاليا وبتخصيص أجزاء من مينائي أسدود وحيفا ، ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني ، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد اسرائيل وإيجاد ممر آمن بين الضفة وقطاع غزة تحت سيادة الاحتلال وأن تكون المياه الإقليمية ، والأجواء ، والموجات الكهرومغناطيسية تحت سيطرة إسرائيلية ، دون الإجحاف بحاجات الفلسطينيين.



وأكد خالد أن صفقة القرن سوف تبقى تدور في هذا الاطار ولا تخرج عنه ، قد تدخل عليها تعديلات في محاولة لتجميل وجهها القبيح, ولكن بشكل عام سوف تبقى إطارا للتسوية السياسية خارج سياق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. أما الادعاء الاميركي بأن الصفقة سوف تأخذ بالاعتبار مصالح الفلسطينيين فتكذبها المواقف الأميركية المعلنة والوقائع الاسرائيلية على الأرض بشأن مدينة القدس ، أو قضايا الإستيطان والحدود ، أو قضية اللاجئين وحق العودة, أو الموقف من وكالة الغوث ، أو قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية ، أو إغلاق مكتب " م. ت .ف " في واشنطن ، أو دعم هذه الإدارة للقرصنة الإسرائيلية وقيام سلطات الإحتلال بالسطو على أموال المقاصة, بما يساوي الرواتب والمخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى.



وردا على سؤال ما الذي ينبغي عمله لاحتواء الانعكاسات الخطيرة لتطبيقات صفقة القرن قال تيسير خالد إن ذلك يتطلب بالضرورة العمل على إنهاء الانقسام الداخلي ، الجغرافي والإداري والمؤسساتي والسياسي ، الذي لا يستفيد منه أحد سوى العدو الإسرائيلي .





وأكد أن انهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني متطلب أساس في المواجهة مع صفقة القرن والعمل على احباطها . فضلا عن ذلك يجب الاعتراف أن الانقسام الذي تعيشه الحالة الفلسطينية قد أفسد الحياة السياسية الفلسطينية وعطل الحياة الدستورية وكرس من خلال غياب السلطات نظاما رئاسيا فرديا بصلاحيات مطلقة يدار فيه الحكم بمراسيم لا تخضع للرقابة او المساءلة أو المراجعة ما ألحق اضرار فادحة بالأوضاع العامة الفلسطينية وشوه صورة النظام السياسي الفلسطيني ، ما بات يتطلب معالجة جادة بدعوة هيئة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية أو ما اصطلح عليه في تقاليد العمل السياسي الفلسطيني بالقيادة الفلسطينية ، التي تضم اللجنة التنفيذية للمنظمة ، والأمناء العامين للفصائل ، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني ، وشخصيات مستقلة ، للتوافق على إجراءات إنهاء الانقسام ، تكون الدعوة لانتخابات شاملة رئاسية ، وتشريعية للمجلسين التشريعي والوطني في بؤرة تركيزها على اساس قانون انتخابات عصري وديمقراطي يعتمد نظام التمثيل النسبي الكامل ، من أجل تجديد شرعية الهيئات والمؤسسات القيادية سواء في السلطة الفلسطينية أو في منظمة التحرير الفلسطينية وبما يعزز من موقعها السياسي والتمثيلي ، إطاراً يجمع تحت رايته القوى الفلسطينية كافة ، وأوسع صف من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني .



وأضاف تيسير خالد قائلا : إن مواجهة صفقة القرن كإطار للتسوية السياسية وظيفتها تصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية تتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى التوافق على استراتيجية وطنية تستند إلى حالة وطنية فلسطينية متماسكة ، وسياسة ذات أهداف واضحة المعالم وآليات ميدانية فعالة, بكل ما يتطلبه ذلك من تصويب العلاقات الائتلافية داخل م.ت.ف ومؤسساتها ، وإعادة بناء هذه العلاقات على قاعدة الديمقراطية التوافقية والشراكة السياسية وإعادة الاعتبار للجنة التنفيذية كقيادة يومية لشعبنا الفلسطيني ، مسؤولة أمام المجلسين المركزي والوطني وأمام الرأي العام الفلسطيني ، واستعادة صلاحياتها التي انتزعت منها.





وأحيلت إلى وزارات السلطة الفلسطينية وغيرها ، ما أدى إلى تهميش دورها بكل ما يترتب على ذلك من خطوات باتت ضرورية لتصويب العلاقة بين دوائر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ووزارات وإدارات السلطة الوطنية الفلسطينية والبدء بخطوات إصلاحية ، تعزز من مكانة المنظمة وموقعها ، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، وقائد نضالاته من أجل العودة وتقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67.



وتابع تيسير خالد يقول تقع على القيادة الرسمية مهام جسيمه على الصعيد السياسي الوطني العام ، عليها مغادرة السياسة الإنتظارية وسياسة المماطلة والتسويف وتعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي ومغادرة سياسة إحالة القرارات إلى لجان تتلوها لجان ، والشروع دون تردد بخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال تفضي الى التحرر من قيود اتفاق أوسلو . سياسة الانتظار على ما تقوم به حكومات اسرائيل في القدس المحتلة وفي باقي المحافظات الفلسطينية من استيطان وتهويد وتطهير عرقي صامت ومن قرصنة لأموال المقاصة الفلسطينية سياسة ضارة وعديمة الجدوى ، فهذه الممارسات الاسرائيلية المغطاة من الادارة الاميركية باتت تتطلب ردا فلسطينيا يجب أن يكون متناسبا مع هذه الجرائم, بتنفيذ قرارات الوطني الفلسطيني بشأن تحديد العلاقة مع اسرائيل, باعتبارها دولة معادية تحتل اراضي دولة فلسطين ، بدءا بوقف جميع اشكال التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال مرورا بسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة اسرائيل وانتهاء بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وإلغاء الغلاف الجمركي والنظام الضريبي الموحد المعمول به, وفقا للاتفاق الموقع بين الطرفين في باريس عام 1994.





رام الله - دنيا الوطنقال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, في حوار مع عدد من وسائل الاعلام حول الموقف من صفقة القرن الأميركية للتسوية السياسية وسبل مواجهتها, على الرغم من أن المصطلح بحد ذاته جديد إلا أن مضامين خطة الرئيس الاميركي دونالد ترمب لتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي, والتي باتت تعرف بصفقة القرن ليست جديدة تماما, من حيث عناصرها الجوهرية ومكوناتها الرئيسية ؛ التي تتقاطع مع مقترحات حلول أخرى تتجاوز القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية, وتهبط بسقف الحقوق الوطنية الفلسطينية الى ما دون الحد الأدنى, وتحولها الى تحسين مستوى الحياة للفلسطينيين.